Döviz kurunda meydana gelen değişimler hem yurtiçi hem de yurt dışı yatırım ve tüketim kararlarını etkileyerek reel ve finansal sektör üzerinden ekonomiyi bir bütün olarak etkilemektedir. Yaşanan bu hareketliliğin ekonomi üzerindeki ağırlığı düşünüldüğünde döviz kurunda meydana gelen oynaklıklar ekonomiyi bütün olarak etkileyecek kapasitededir. Bu sebeple döviz kurunun oynaklığının analiz edilmesi ortaya çıkabilecek risklerin önceden öngörülmesi ve önlem alınması açısından son derece önemlidir.

Özellikle son dönemlerde finans dünyası için öngörülebilirlik sağlayan yapay zeka destekli yazılımlar firmaların verimliliğini arttırırken döviz kurunun belirsiz olduğu zamanlarda değerli bir kazanç kaynağı haline dönüşüyor. Sürdürülebilir başarı yakalamak isteyen tüm firmalar piyasalarda yaşanan kur belirsizliklerine rağmen artık bu teknolojiler sayesinde plan, bütçeleme ve tahminler yapıyor. Böylelikle büyük veriyi analiz edip sonuçlarını finansal öngörüler eşliğinde stratejiye dönüştüren bu firmalar, bütçelerini çok daha etkili yönetiyor.

Döviz kuruna bağlı olarak piyasalarda yaşanan volatilite karşısında kriz senaryolarının giderek yaygınlaştığı söyleyen Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, bu tarz süreçlerde finansal öngörülerin hayat kurtarıcı olduğunu belirtiyor.

Kutlay Şimşek, ‘’Yapay zeka ile kurumlar büyüyen veri havuzlarından istifade edebildiklerinde, resmi düzenlemeleri daha iyi karşılayabilir, kârlarını artırabilir, müşteri deneyimini ve daha fazlasını geliştirebilir dahası perakende finansal hizmetleri çeşitlendirerek doğru bütçeleme yapabilir.’’ açıklamasında bulundu.

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