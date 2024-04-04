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        Haberler Ekonomi Para Döviz mevduatında 2.7 milyar TL'lik düşüş - Para Haberleri

        Seçim haftasında döviz mevduatı düştü

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 29 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 91,8 milyar lira azalarak yaklaşık 15 trilyon 923,2 milyar liraya geriledi. Yerel seçim haftasında döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda, 29 Mart itibarıyla 2 milyar 701 milyon dolarlık azalış görüldü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.04.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:38
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        Seçim haftasında döviz mevduatı düştü
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 29 Mart ile biten haftada 91 milyar 793 milyon 722 bin lira azalışla 15 trilyon 923 milyar 158 milyon 372 bin liraya geriledi.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,66 düşüşle 8 trilyon 560 milyar 405 milyon 96 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,25 azalışla 6 trilyon 625 milyar 662 milyon 463 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 216 milyar 673 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu tutarın 183 milyar 647 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda, 29 Mart itibarıyla 2 milyar 701 milyon dolarlık azalış görüldü.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,77 artarak 1 trilyon 533 milyar 901 milyon 571 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,22 yükselişle 1 trilyon 455 milyar 598 milyon 829 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 3,56 artışla 1 trilyon 817 milyar 253 milyon 891 bin liraya çıktı.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 400 milyar 971 milyon 339 bin lirası konut, 69 milyar 523 milyon 873 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 63 milyar 406 milyon 359 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Mart ile biten haftada 153 milyar 535 milyon 558 bin lira artarak 12 trilyon 415 milyar 546 milyon 698 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,21 artış gösterdi.

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