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        Haberler Ekonomi Para Döviz mevduatlarında 2.9 milyar dolarlık artış - Para Haberleri

        Döviz mevduatlarında 2.9 milyar dolarlık artış

        Yurt içi yerleşiklerin toplam döviz mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 15 Kasım itibarıyla 2 milyar 926 milyon dolarlık artış görüldü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 15:37 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:37
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        Döviz mevduatlarında 2.9 milyar dolarlık artış
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 15 Kasım ile biten haftada 439 milyar 62 milyon 197 bin lira artışla 18 trilyon 758 milyar 286,4 milyon liraya çıktı.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,78 yükselişle 11 trilyon 565 milyar 524 milyon 376 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,21 artışla 6 trilyon 418 milyar 355 milyon 765 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 196 milyar 479 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 166 milyar 664 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 15 Kasım itibarıyla 2 milyar 926 milyon dolarlık artış görüldü.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,21 azalarak 1 trilyon 801 milyar 948 milyon 585 bin lira oldu.

        Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,39 yükselişle 1 trilyon 835 milyar 20 milyon 317 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,56 artışla 2 trilyon 162 milyar 666 milyon 500 bin liraya çıktı.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 440 milyar 662 milyon 173 bin lirası konut, 57 milyar 71 milyon 284 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 304 milyar 215 milyon 128 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Kasım ile biten haftada 34 milyar 393 milyon 537 bin lira artarak 14 trilyon 689 milyar 390 milyon 196 bin liraya yükseldi.

        Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,63 artış kaydetti.

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