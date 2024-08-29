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        Döviz mevduatlarında artış

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 23 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 246,5 milyar lira artarak 17 trilyon 959,8 milyar liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 23 Ağustos itibarıyla 2 milyar 19 milyon dolarlık artış görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:11 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:11
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        Döviz mevduatlarında artış
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 23 Ağustos ile biten haftada 246 milyar 500 milyon 120 bin lira artışla 17 trilyon 959 milyar 788 milyon 325 bin liraya çıktı.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,13 artışla 10 trilyon 644 milyar 219 milyon 478 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,85 yükselişle 6 trilyon 565 milyar 964 milyon 425 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 203 milyar 843 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172 milyar 428 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 23 Ağustos itibarıyla 2 milyar 19 milyon dolarlık artış görüldü.

        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,15 artarak 1 trilyon 692 milyar 146 milyon 651 bin lira oldu.

        Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,73 yükselişle 1 trilyon 668 milyar 757 milyon 20 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,93 artışla 2 trilyon 13 milyar 236 milyon 254 bin liraya çıktı.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 410 milyar 248 milyon 720 bin lirası konut, 63 milyar 647 milyon 939 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 218 milyar 249 milyon 992 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 23 Ağustos ile biten haftada 193 milyar 371 milyon 783 bin lira artarak 14 trilyon 10 milyar 338 milyon 727 bin liraya yükseldi.

        Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,18 artış kaydetti.

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