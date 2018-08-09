Yurt içi yerleşikler doların rekor kırdığı haftada döviz mevduatlarını azaltmayı tercih etti.

Merkez Bankası'nın verilerine göre 3 Ağustos ile biten hafta itibariyle yerli tasarruf sahiplerinin döviz mevduatları 2,2 milyar dolarlık gerileme göstererek 158,6 milyar dolar oldu.

Kıymetli madenler hariç döviz mevduatları ise 1,7 milyar gerileme ile 152,4 milyar dolar oldu.

3 Ağustos haftasında dolar kurunda yukarı yönlü bir ivme görülmüş ve kur ilk kez 5 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

TÜRK LİRASI MEVDUATLARDA GERİLEME

Bunun yanında Merkez Bankası'nın verilerine göre Türk Lirası mevduatlarda da gerileme kaydedildi. 3 Ağustos haftası itibariyle Türk Lirası mevduatlar 1,02 milyar TL'ye geriledi. Bu mevduatlar içinde vadeli mevduatlar ise bir önceki haftaya göre 8 milyar TL artarak 747 milyar TL'ye yükseldi.

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