Türkiye’de yaklaşık 50 yıldır OYAK ile ortaklığını sürdüren Fransız Renault Grubu, Türk Lirası’nda son dönemde yaşanan dalgalanmadan dolayı planlarında herhangi bir değişiklik olmaksızın ülkedeki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

'GÜVENİMİZİN GÖSTERGESİ'

Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure yaptığı yazılı açıklamada,Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Maure “Son dönemde Türkiye’de yaşanan finansal durumu yakından izliyoruz. OYAK Grubu ile yarım asra yakın uyumlu bir ortaklığımız var. Türkiye ekonomisi ve otomotiv pazarının dinamizmine her zaman büyük güven duyduğumuz ülkedeki varlığımızı, ortağımız OYAK ile 27 yıl daha sürdürmek üzere kısa süre önce yeni bir ortaklık sözleşmesi imzaladık. Bu ortaklığın devamı, ülkeye olan güvenimizin en büyük göstergesidir." dedi.





'TÜRKİYE GRUBUN İLK 10 ÜLKESİ ARASINDA'

Bursa’daki Oyak Renault Fabrikalarının kalite ve performans açısından grubun en iyi fabrikalarından biri olduğuna dikkat çeken Maure "Türkiye pazarının lider markası Renault için Türkiye’de yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı. Maure, Türkiye'nin 2018 yılının ilk yarısında da pazar liderliği ve yüzde 19,4 pay ile global otomotiv pazarında Renault Grubu'nun ilk 10 ülkesi arasında yer aldığını kaydetti.

OYAK GRUBU İLE ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİ 27 YIL UZATTI



Dünya otomotiv endüstrisinin en büyük oyuncularından Renault Grubu, geçtiğimiz günlerde OYAK Grubu ile uzun dönem ortaklık sözleşmesini 27 yıl süreyle uzatmıştı. Renault Grubu ve OYAK Grubu’nun 7 binden fazla kişiyi istihdam eden üretim tesisi Oyak Renault, Bursa’daki fabrikalarında iç ve dış pazar için otomobil ve motor üretimi gerçekleştiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ