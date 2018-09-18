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"Dövizdeki hareketlilik yerli ürünlere talebi artırdı"

Isıtma Cihazları ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği (ISIDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aydın, "İthal ürün fiyatlarının yükselmesi yerli imalatçımızın iç piyasada önünü açtı." dedi

18.09.2018 - 12:56 | Güncelleme: AA

Aydın, döviz piyasasında yaşanan hareketliliğin iç piyasada yerli sektör ürünlerine yönelik talebe etkisini değerlendirdi.

Dövizdeki artışın Türkiye'ye özellikle Avrupa'dan gelen ısıtma cihazlarının satılabilirliğini olumsuz etkilediğini belirten Aydın, "İthal ürün fiyatlarının yükselmesi yerli imalatçımızın iç piyasada önünü açtı. Yabancı ürün hayranlığı dövizin artmasıyla yerli hayranlığına dönüyor. Yerli cihaz üreten sanayicilerin mamulleri de en az yurt dışından gelenler kadar kalitelidir. İyi bir tanıtım ve pazarlama stratejisiyle yerli üreticimiz iç piyasada ithal malların hakimiyetine son verecektir." diye konuştu.

Aydın, Türkiye'de birçok ısıtma cihazı ve basınçlı kap üreticisinin yıllardır Avrupa'da tanınmış, marka değeri yüksek firmalar için de üretim yaptığına dikkati çekerek, teknolojide ülkenin Avrupa ile aynı seviyeye geldiğini vurguladı.

Sektörün iç ve dış pazarda cazip bir konumda bulunduğuna işaret eden Aydın, sorunların çözülmesi durumunda sektör firmalarının çok daha yüksek hedeflere ulaşabilecek kapasitede olduğunu dile getirdi.

"SEKTÖRDE EN BÜYÜK TEHLİKE MERDİVEN ALTI ÜRETİM"

Aydın, sektörde en büyük tehlikenin, normlara uygun olmayan merdiven altı ürünlerin de piyasada müşteri bulması olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim ürünlerimiz kullanım amacı itibarıyla tehlike arz eden ürünlerdir. Bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız sıkı bir denetim yapmalı, merdiven altı ve sertifikasız üretime göz yumulmamalıdır. Ürünlerimizin ham maddesi de teknik şartlara uygun olmak zorundadır. Artık iç piyasada daha fazla yer bulacak yerli ürünlere karşı tüketici de bilinçli yaklaşmalı, üretim belgelerine, satış sonrası servis ve garanti hizmetlerine dikkat etmelidir. Merdiven altı üretim yapanlar temizlendiğinde sektör şahlanacaktır."

"YERLİ SANAYİCİYE DAHA UYGUN FİYATA HAM MADDE SATILSIN"

Döviz kurlarındaki hareketliliğin iç piyasanın talebini olumlu etkilese de ham madde ve maliyet girdilerini artırdığını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Dövizin yükselişiyle ham madde girdilerimiz arttı. Özellikle sektörümüzün ana ham maddesi demir çelik ürünlerinin dolarla satılıyor olması üreticimizin belini büküyor. Ham madde temin ettiğimiz Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının yerli sanayiciye daha uygun fiyatlarla ürün satmasını istiyoruz. Kuruluşun yabancı sanayiciye sattığı ürünün fiyatını yerli sanayiciye de uygulamasını, elinde daha fazla stok bulundurmasını istiyoruz. İthal ham madde temininde uygulanan fon da ham maddeye ulaşımımızı olumsuz etkiliyor. Isıtma cihazları ve basınçlı kap sanayicileri olarak hükümetin bizlere nakliye teşviki, ucuz ham madde, ucuz enerji, kolay ulaşılabilir ve düşük faizli kredi imkanları sunmasını istiyoruz."

Aydın, sektörlerinin ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir aktör olduğunu belirterek, ithal ürünlere karşı önlem alınması gerektiğini, ihracat için de sanayicinin desteklenmesinin önem taşıdığını söyledi.

Hükümetin sektör için çıkardığı yerli malının tercih edilmesi yönündeki düzenlemenin resmi kurumlar tarafından uygulanmadığını ifade eden Aydın, bu konunun da takipçisi olacaklarını ve sektörde ithalatın önünün kesilmesi ve ihracatın önünün açılmasına ilişkin değerlendirmelerini en kısa zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunacaklarını bildirdi.

 

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