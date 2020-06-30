Down sendromlu çocuğun isteğini polisler gerçekleştirdi - GAZİANTEP

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, Karataş Mahallesi'nde oturan 10 yaşındaki down sendromlu Fatmanur Budak'ı evinde ziyaret etti.Ekipler, Budak'a mangala oyun setini hediye etti. Burak'ın parka gitmek istediğini söylemesi üzerine ekipler onu polis arabasıyla parka götürdü.Burada gönlünce eğlenen Budak, daha sonra ekipler tarafından evine geri bırakıldı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR