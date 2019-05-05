Down sendromlu çocuklara at üstünde terapi

Hobi olarak beslediği atına bindirdiği Down sendromlu bir çocuğun mutluluğunu boynuna sarılarak ifade etmesinden etkilenen Kutluay Şenel, işinden ayrılarak kurduğu binicilik kulübünde eşi Emine Elçin Şenel ile çocuklara oyunlar eşliğinde at binmeyi öğretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çayyolu'ndaki kulüpte Alman, İngiliz, Hollanda ve Anadolu ırklarında atlara, çocuklar kadar yetişkinler de biniyor.

AA'nın haberine göre; Şenel, çocuklara atları sevdirme amaçlı açtıkları kulüpte 6 tane atlarının bulunduğunu belirterek, çocukların sağlıklı bir şekilde at biniciliğini öğrenebilmeleri için atların ayrı ayrı özel eğitimler aldığını söyledi.

Atların özel çocukları rehabilite etmesinden çok etkilendiğini ifade eden Şenel, "Bir gün Down sendromlu bir çocuğu ata bindirirken çok mutlu oldu ve bana sarıldı. Bu beni çok duygulandırdı. Bu konuda bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Bu sorumluluk altında 'bunu mutlaka yapmalıyım' dedim ve kulübü kurdum" dedi.

Çocuklara at antrenörlüğü yapmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Şenel, at binmenin çocukları rehabilite ettiğini aktardı.

Atlarla ilgili çalışmalarını zamanla ileriye taşımak istediği dile getiren Şenel, şöyle konuştu: "Eğer fırsatım olursa atlar için güzellik yarışması düzenlemek isterim. Çünkü atlara çok fazla ilgi toplanır. Türk milletinin genlerinde atlara karşı inanılmaz bir bağlılık var. Dolayısıyla buna çok fazla ilgi gösterilecektir. Fırsat buldukça insanlar doğaya çıkarak diğer canlılarla da iletişim kurmalıdırlar. Hayvanlarla beraber zaman geçirerek güzellikleri yaşamamız gerekiyor."

Eş Emine Elçin Şenel ise engelli çocukların at sırtında aldıkları hipoterapi ile kendilerini iyi hissetmesinden çok etkilendiği ifade etti.

Daha önce eşinin hobisi olarak gördüğü atların, şimdi çocukları tedavi ettiğine şahit olduğunu aktaran Şenel, şunları söyledi: "Hipoterapi esnasında doktorumuz ekibiyle birlikte buraya geliyor. Çocukların kaslarını harekete geçirmek için atların üzerinde hareketler yaptırıyorlar. Terapiler sonucunda çocuklardaki ilerlemeleri tamamen görüyoruz. Kaslarını kullanmakta zorluk çeken çocuklar, artık kaslarını tamamen kullanabilir hale geliyorlar. Onları birebir gözlemliyoruz. Bu bile bizi çok mutlu eden bir şeydir. Sağlıklı ve özel durumda olan çocuklar atların üzerinde inanılmaz mutlu oluyorlar."

Özel atlarla çocuklara eğlenerek at binmeyi öğrettiklerine dikkati çeken Şenel, atların çocuklara öz güven aşıladığını aktardı.

Şenel, çocuklara 5 yaşına kadar at biniciliğinin temel eğitimini verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Oyun parkurunda 3 yaş itibari ile atın üzerinde oyunlar eşliğinde binicilik eğitimi veriyoruz. Bu atlara çocukların olan ilgisini daha da arttırdı. At sırtındaki çocuklar dengede durabilmek için ellerindeki labutlarla alanlardaki topları vuruyorlar. Böylelikle çocuklar dengede durma alışkanlığı kazanıyorlar. Dolayısıyla uzanmayı sağa sola eğilmeyi tamamen dengede kalıp üzengiye basmayı öğreniyorlar.

Belli bir süre sonra temel eğitimleri öğrenmiş oluyorlar. Daha sonra da 5 buçuk yaştan itibaren ise farklı eğitimlere geçiliyor. Eğitimler sonucunda çocuklar en az 300 kiloluk bir atı yönetebiliyorlar. Bu büyük bir öz güven. En önemlisi çocuklar hayvan sevgisini kazanıyorlar ve keyif alıyorlar."

Atların sağlık bakımlarını yapan veteriner teknikeri Yağmur Denli ise onların tımar edilmesi, tırnak bakımlarının yapılması, tüy dökmesini engellemek için masaj terapileri ve sakatlanmalarına karşı kas egzersizleri yaptıklarını anlatarak, insanlarda olduğu gibi atlarda da rutin olarak güzellik bakımlarını ihmal etmediklerini söyledi.

İnsanların bineceği atların temiz ve sağlıklı olmasını arzu ettiklerinin altını çizen Denli, "Aslında insanlar gibiler onlar da ne kadar bakımlı olursa o kadar mutlu oluyorlar ve daha fazla insanlarla bir arada olmak istiyorlar. Görsellik insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da çok önemlidir. Atlar birazcık daha bu konularda hassastır. Taranma ve güzel görünme onların psikolojilerini ve insanların onlara bakış açısını çok fazla etkiliyor" ifadelerini kullandı.