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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda finale çıktı - Futbol Haberleri

        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Trisome Oyunları'nda finale çıktı

        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Meksika'yı 5-2 yenerek finale çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 19:40 Güncelleme: 24.03.2024 - 19:40
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        Down Sendromlu Futsal Milli Takımı finalde
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        Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) “Türkiye Futbol Oynuyor” projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Antalya'da devam eden 2’nci Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) finale çıktı.

        Son Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, yarı final maçında Meksika'yı Birkan Dikici, Anıl Koçak, Hami Haldiz ve Resul Orakçı'nın (2) golleriyle, 5-2 mağlup ederek finalde son Dünya Şampiyonu Brezilya'nın rakibi oldu.

        Yarı final maçında İtalya'yı 11-3 yenen Brezilya ile Millileri karşı karşıya getirecek olan final müsabakası yarın saat 13.30'da başlayacak. İtalya ile Meksika arasında oynanacak olan üçüncülük maçı ise saat 12.00'de oynanacak.

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