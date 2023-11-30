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        Haberler Dünya Down sendromlu modeller pozlarıyla kalıpları yıkıyor

        Down sendromlu modeller pozlarıyla kalıpları yıkmayı başardı

        Sadece ABD'de yaklaşık 400 bin Down sendromlu insan varken toplumda bu genetik bozukluk hakkında bilinmeyen birçok yanlış kanı var. Dünyada farkındalık her geçen artarken güzellik sektörünün kalıplarını kıran Down sendromlu modeller yanılsamayı tersine çevirmeyi başarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 30.11.2023 - 09:49
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        FURLAN TRAEBERT

        Gürcistanlı model Furlan Traebert, babasının yayınladığı bir fotoğraf sayesinde mankenlik ajansının dikkatini çekti. Traebert'in şu anda 5 farklı ajansla sözleşmesi var.

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        JACK BRUMPTON

        İngiliz model Jack Brumpton, engelli yaşayan insanların başkalarının hafife aldığı şeyleri yapabilmek için her gün çok çabalamak zorunda kaldığını söylüyor.

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        MARİAN AVİLLA

        Marian Vogue, Levi's gibi ünlü markaların kampanyalarına katıldı. Marian'nın model olarak gördüğü ilgiyi, herkesin inandığı şey için savaşabileceği fikrini yaymak için kullanıyor.

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        MİKAYLA HOLMGREN

        Mikayla Miss USA yarışmasına katıldı, aynı zamanda dans üzerine eğitimler alırken çeşitli etkinliklere katılarak konuşmalar yapıyor.

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        ELLIE GOLDSTEIN

        15 yaşından beri modellik yapan Ellie, Gucci ve Nike dünyaca ünlü markalarla beraber çalışıyor.

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        SOFIA JIRAU

        Sofia Jirau Victoria's Secret'ta çalışan ilk Down sendromlu model oldu.

        7

        JESSICA JACINTO

        Jessica model olana kadar çeşitli sporları denedi ancak mutlu olamadı. Bir gün Down sendromlulara yönelik bir güzellik yarışmasına katılan Jessica o günden sonra parladı.

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        CHELSEA WERNER

        Chelsea Werner'a her zaman düşük kas dokusuna sahip olacağı söylenirken iki kez dünya jimnastik şampiyonu olmayı başardı. Werner, H&M, Tommy Hilfiger gibi pek çok markayla çalışmalarını sürdürüyor.

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        BETH MATTHEWS

        Beth'in amacı insanların Down sendromuna karşı bakış açısını değiştirmek. Aynı zamanda modellik, canlı TV ve radyo programları yapan Beth modası geçmiş kalıpları yıkmak için mücadele ediyor.

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        MADELINE STUART

        Dünya çapında bir fenomen haline gelen Madeline, aynı zamanda ünlü bir model.

        Kaynak: Brightside

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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