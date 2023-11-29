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JESSICA JACINTO Jessica model olana kadar çeşitli sporları denedi ancak mutlu olamadı. Bir gün Down sendromlulara yönelik bir güzellik yarışmasına katılan Jessica o günden sonra parladı.

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CHELSEA WERNER Chelsea Werner'a her zaman düşük kas dokusuna sahip olacağı söylenirken iki kez dünya jimnastik şampiyonu olmayı başardı. Werner, H&M, Tommy Hilfiger gibi pek çok markayla çalışmalarını sürdürüyor.