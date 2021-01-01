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Doya Doya Moda 1 Ocak haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 1 Ocak 2021 kim elendi, puan durumu ne?

Doya Doya Moda'da haftanın finali günü geldi çattı. 2021 yılının ilk gününde eleme heyecanıyla ekrana gelecek olan Doya Doya Moda'da günün konsepti belli oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve hafta içi her gün 14.15'te ekrana gelen Doya Doya Moda'da bugünün konsepti “Yılın İlk Akşam Yemeği” konsepti oldu. Doya Doya Moda 1 Ocak Cuma günü haftanın birincisi kim? Doya Doya Moda 1 Ocak 2021 kim elendi, puan durumu ne?

Doya Doya Moda 1 Ocak haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 1 Ocak 2021 kim elendi, puan durumu ne?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da haftanın finali heyecanı başladı. Bu hafta son kez podyuma çıkacak olan yarışmacılar için günün konsepti belli oldu. 25 Aralık Cuma günü yayınlanan son bölümde Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrılacağını açıklamıştı. Jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in oturduğu Doya Doya Moda'da 7 yarışmacı, haftanın beş günü belli bir konsept dahilinde yaptıkları kombinlerle yarışıyor. Doya Doya Moda 1 Ocak Cuma günü haftanın birincisi kim? İşte Doya Doya Moda 1 Ocak 2021 elenen ismi ve puan durumu

DOYA DOYA MODA 1 OCAK 2021 BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta içi her gün 14.15'te ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta, yeni dijital yayın platformu Exxen'de başlayacak bir programı olduğu için Doya Doya Moda'dan ayrıldığını açıklayan Kemal Doğulu, 25 Aralık Cuma günü yarışmadan kimsenin elenmeyeceğini söylemişti. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın bugün yayınlanan bölümünde bir yarışmacı yarışmaya veda edecek.

Doya Doya Moda'nın her bölümünde yarışmacılar belli bir konsept etrafında giyiniyor. Doya Doya Moda'da haftanın son podyum günü olan 1 Ocak Cuma günü yarışmacılar “Yılın İlk Akşam Yemeği” konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda 1 Ocak 2021 haftanın birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA 1 OCAK 2021 KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da 1 Ocak Cuma günü elenen isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA 1 OCAK 2021 PUAN DURUMU

Özde

Bahar

Birben

Sabiha

Ceren

Rabia

Ayşegül

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