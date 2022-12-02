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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

TV8 ekranlarının moda programı Doya Doya Moda yeni bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın son gününde gözler programda elenen yarışmacıya ve son puan durumuna çevrildi. İşte Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz gibi ünlü isimlerin jüri olduğu program hakkında merak edilenler...

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  • AÇIKLANDI! Doya Doya Moda 2 Aralık bu hafta kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, puan durumu ne?

    Doya Doya Moda programında heyecan sürüyor. 100. bölüm konsepti ile ekranlara gelen program konukları ile dikkat çekti. Doya Doya Moda yarışmasında haftanın son gününde birinci olan ve elenen isim sorgulamaları hız kazandı. İşte "Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?" sorularının yanıtı...
  • AÇIKLANDI! Doya Doya Moda 2 Aralık bu hafta kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, puan durumu ne?

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme potasına giren isimler İlayda ve Ramona oldu. Doya Doya Moda'da Ramona elendi. 
  • AÇIKLANDI! Doya Doya Moda 2 Aralık bu hafta kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, puan durumu ne?

    DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın sonunda 98 puanla kolyeyi alan isim Aleyna oldu.

    PUAN DURUMU

    Melike: 38

    Esra: 39

    Hülya: 33

    İlayda: 27

    Eda: 29

    Ramona: 28

    Aleyna: 40

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