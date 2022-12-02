Doya Doya Moda programında heyecan sürüyor. 100. bölüm konsepti ile ekranlara gelen program konukları ile dikkat çekti. Doya Doya Moda yarışmasında haftanın son gününde birinci olan ve elenen isim sorgulamaları hız kazandı. İşte "Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?" sorularının yanıtı...