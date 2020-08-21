Doya Doya Moda'da bugünün merak edilen konusu Ayten Demirkol oldu. Doya Doya Moda yarışmasında Ayten yarışmaya çıkmayınca tartışma konusu oldu. Son durumu hakkında açıklama yapan jüri üyeleri neler söyledi? Ayten Demirkol’un neden yarışmada olmadığı hakkında verilen bilgide şu detaylar yer aldı:

“Biliyorsunuz programımız çok yoğun ve stresli bir ortamda geçiyor. Kızlar bütün gün koşturuyorlar, geliyorlar burada yarışıyorlar ve tüm günlerini veriyorlar. Ayten arkadaşımız bu yoğun ve stresli ortama dayanamayarak rahatsızlandı. Dolayısıyla karşılıklı konuşarak kendisine veda ettik. Bundan sonra Ayten aramızda yok, haftaya bakalım hangi yarışmacılarımız aramıza katılacak, sürprizlerimiz var.”

AYTEN DEMİRKOL KİMDİR?

Ayten Demirkol, 1979 doğumlu aslen Iğdırlıdır. Astrolog olan Ayten Demirkol yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaratıcı drama eğitmenliği yapıyor. Boyu 1.60, kilosu 70 olan Ayten Demirkol 42 beden. Yakın bir zamanda rahatsızlık geçiren Ayten Demirkol, kilolarını bu yüzden aldığını belirtiyor. Ayten Demirkol yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor.