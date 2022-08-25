Doya Doya Moda programı yeni sezonu heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. Jüri üyeleri arasında Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in yer aldığı programda "Günün birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı?" soruları yanıtını arıyor. İşte Doya Doya Moda güncel puan durumu...