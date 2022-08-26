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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doya Doya Moda birinci kim oldu ve kolyeyi kim kazandı? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu!

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Doya Doya Moda'da haftanın finali için geri sayım başlamış durumda. Bugün 15:45'te başlayacak olan yarışmada kimin birinci olup kolyeyi kazanacağı ve kimin eleneceği merak konusu. İşte, detaylar...

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  • Doya Doya Moda birinci kim oldu ve kolyeyi kim kazandı? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu!

    Sevilen moda programı Doya Doya Moda'da heyecan bugün devam ediyor. Elemeye kısa bir süre kala birinci ve puan durumu merak konusu olmuş durumda. Peki, 26 Ağustos bugün kim birinci oldu ve kolyeyi kim kazandı? İşte, merak edilen ayrıntılar...
  • Doya Doya Moda birinci kim oldu ve kolyeyi kim kazandı? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu!

    DOYA DOYA MODA 26 AĞUSTOS GÜN BİRİNCİSİ KİM?

    Doya Doya Moda 26 Ağustos haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
  • Doya Doya Moda birinci kim oldu ve kolyeyi kim kazandı? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu!

    DOYA DOYA MODA 25 AĞUSTOS PUAN DURUMU

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  • Doya Doya Moda birinci kim oldu ve kolyeyi kim kazandı? 26 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu!

    DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİM?

    Serdar Uzuntaş

    Yasemin Yılmaz

    Gülşah Saraçoğlu

    Uğurkan Erez

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