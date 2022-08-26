Sevilen moda programı Doya Doya Moda'da heyecan bugün devam ediyor. Elemeye kısa bir süre kala birinci ve puan durumu merak konusu olmuş durumda. Peki, 26 Ağustos bugün kim birinci oldu ve kolyeyi kim kazandı? İşte, merak edilen ayrıntılar...