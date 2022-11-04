TV8'in yeni sezonuyla da ilgiyle takip edilen yarışması Doya Doya Moda'da yeni bir final bölümü için daha artık heyecan dorukta. Yarışmanın sevenleri için, bugünkü bölüm öncesi son puan tablosu ve yaşananları bir araya getirdik. İşte, detaylar...