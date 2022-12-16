Her gün bir konsept ile jüri üyelerinin puanları eşliğinde değerlendirilen yarışmacılar haftanın son gününde bir araya geldi. Eleme günü olan cuma gününde kolyeyi kazanan isim ve yarışmaya veda eden isim geçtiğimiz saatlerde netleşti. Peki, Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim kazandı? İşte Doya Doya Moda son bölümde yaşananlar ve puan durumu...