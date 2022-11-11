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Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? Doya Doya Moda puan durumu...

Doya Doya Moda'da haftanın son bölümü bugün ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu hafta kolyeyi kazanan isim ve hayallerine veda edip elenecek yarışmacı belli olacak. İşte, Doya Doya Moda'da son duruma dair bilgiler...

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  • Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? 11 Kasım 2022 Doya Doya Moda kolyeyi kim kazandı ve haftanın birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda'da haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. Haftanın kazanan yarışmacısı, elenecek yarışmacısı ve son puan tablosu bugünkü programda açıklanacak. İşte, 11 Kasım 2022 Cuma Doya Doya Moda bölümünde yaşananlarla ilgili bilgiler...
  • Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? 11 Kasım 2022 Doya Doya Moda kolyeyi kim kazandı ve haftanın birincisi kim oldu?

    DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU 4 KASIM?

    Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve kolyeyi alan isim henüz belli olmadı. Söz konusu isim açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...

    Geçtiğimiz hafta kolyeyi kazanan isim Eda Koç olmuştu...
  • Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? 11 Kasım 2022 Doya Doya Moda kolyeyi kim kazandı ve haftanın birincisi kim oldu?

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

    Doya Doya Moda'da elenen isim ise henüz açıklanmadı.

    Sevilen yarışmada son olarak Dilek Bükçüoğlu elenmişti.
  • Doya Doya Moda'da kim elendi, kim gitti? 11 Kasım 2022 Doya Doya Moda kolyeyi kim kazandı ve haftanın birincisi kim oldu?

    DOYA DOYA MODA 10 KASIM PUAN TABLOSU

    Aleyna 16 puan

    Elisa 14

    Eda 20

    Hülya 17

    Esra 20

    Özlem 20

    Aleyna 14

    (11 Kasım tablosu birazdan haberimizde yer alacak...)

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