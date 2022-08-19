Doya Doya moda haftanın finalini TV8 ekranlarında yapacak. Haftanın başından beri alınan puanlarla oluşan puan durumu sonucu finalde bir yarışmacı kolyenin sahibi oluyor. "Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu?" sorusu izleyiciler tarafından sıklıkla soruluyor. Peki, bu haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda'nın elenen ismi...