TV8'in bu sezon da ilgiyle takip edilen moda yarışması Doya Doya Moda, bugün ekranlara gelmemesiyle gündem oldu. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan moda yarışmasının yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ve ne zaman yayınlanacağına dair bilgileri bir araya getirdik...