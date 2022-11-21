Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doya Doya Moda yok mu, neden yok, saati mi değişti?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Doya Doya Moda yarışması, bugün yayınlanmadı. Geçtiğimiz hafta yayın saati değişen yarışmanının bugün neden yayınlanmadığı ve saatinin bir kez daha değişip değişmediğine ilişkin bilgileri derledik....

ABONE OL
  • Doya Doya Moda yok mu, neden yok, saati mi değişti? Doya Doya Moda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Kasım TV8 yayın akışı

    TV8'in bu sezon da ilgiyle takip edilen moda yarışması Doya Doya Moda, bugün ekranlara gelmemesiyle gündem oldu. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan moda yarışmasının yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ve ne zaman yayınlanacağına dair bilgileri bir araya getirdik...
  • Doya Doya Moda yok mu, neden yok, saati mi değişti? Doya Doya Moda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Kasım TV8 yayın akışı

    DOYA DOYA MODA NEDEN YAYINLANMADI?

    Sevilen yarışma Doya Doya Moda'nın yayın saati geçtiğimiz hafta değişmiş ve 10:30'a alınmıştı. Bugün söz konusu saatte yarışmanının yayınlanmaması sonrası Doya Doya Moda'nın yayın saatinin yeniden değiştiği öğrenildi.
  • Doya Doya Moda yok mu, neden yok, saati mi değişti? Doya Doya Moda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Kasım TV8 yayın akışı

    DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

    Doya Doya Moda bu hafta boyunca saat 14:15'te TV8'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

    Sevilen yarışma yarın yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
  • Doya Doya Moda yok mu, neden yok, saati mi değişti? Doya Doya Moda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Kasım TV8 yayın akışı

    21 KASIM 2022 DOYA DOYA MODA YAYIN AKIŞI

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    00:15 Tuzak

    02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

     

    04:30 Doya Doya Moda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.