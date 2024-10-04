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        Haberler Gündem Çevre Doyran'da da "kuraklık" tehdidi! | Son dakika haberleri

        Doyran Göleti'nde de "kuraklık" tehdidi: Adacıklar oluştu!

        Antalya'da güzelliği ile gezginlerin uğrak noktası olan Doyran Göleti'nde kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu, toprak çatladı. Göletin 2020 yılında ve yakın zamanda dronla çekilen görüntüsü, kuraklıkla birlikte suyun çekilmesini gözler önüne serdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:30
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        Antalya'da güzelliği ile gezginlerin uğrak noktası olan Doyran Göleti'nde kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu, toprak çatladı

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        Kentin kayak merkezi Saklıkent yolunda yer alan ve güzelliğiyle dikkat çeken Doyran Göleti, 2006 yılında Devlet Su İşleri tarafından inşa edildi.

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        Kızılçamların ve Akdeniz'in doğal bitki örtüsü makilerin arasında yer alan gölet, çevresindeki 1700 hektarlık tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor.

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        Özellikle yaz aylarında gezginlerin ve piknikçilerin uğrak noktası olan gölet, bugünlerde ise can çekişiyor.

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        Kuraklığın ve su kaynaklarının tarım alanlarında aşırı kullanımı nedeniyle gölette son günlerde su seviyesi yok denecek noktaya geldi.

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        Yaz döneminde yağışların azalması ve gölete su verilmemesiyle nedeniyle kuruma noktasına gelen gölette suların çekildiği noktalarda adacıklar oluştu, büyük bölümünde toprağın çatladığı görüldü.

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        Göletin 2020 yılında ve yakın zamanda drone ile çekilen görüntüsü, kurumayı gözler önüne serdi.

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        Diğer yandan kurumaya yüz tutan gölet, göleti besleyen kaynaklardan birine yapılacak HES projesine gösterilen tepki ile gündeme geldi.

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        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #kuraklık
        #doyran göleti
        #saklıkent kayak merkezi
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