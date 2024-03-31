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        Haberler Gündem 3. Sayfa DP'li Oğuzhan Lök ev sahibinin saldırısına uğradı

        DP'li Oğuzhan Lök ev sahibinin saldırısına uğradı

        Hatay'da, Demokrat Partili Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök, ev sahibi ile yaşadığı tartışma sırasında asitli saldırıya uğradı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 18:52 Güncelleme: 31.03.2024 - 18:52
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        DP'li Oğuzhan Lök ev sahibinin saldırısına uğradı
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        Hatay'da Oğuzhan Lök, ev sahibi olan Fatih S.'nin asitli saldırısına uğradı. Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayları Oğuzhan Lök’ün hastanede tedaviye alındığını belirterek, saldırıya tepki gösterdi.

        Oğuzhan Lök ile ev sahibi Fatih S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmada iddiaya göre Fatih S., kiracısının üzerine asit döktü. Yaralanan Lök, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Fatih S., gözaltına alındı.

        DP GENEL SEKRETERİ'NDEN AÇIKLAMA

        Öte yandan Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayları Oğuzhan Lök’ün saldırıya uğradığını belirtip tepki gösteren Küçükay, "Olay anından itibaren başta Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Hatay il başkanımız, Dörtyol ilçe başkanımız ve belediye başkan adayımız konunun yakın takipçileri olmuş, yapılan hukuki girişimler neticesinde saldırgan gözaltına alınmıştır. Bu alçak saldırıyı yapan ve azmettirenleri esefle kınıyoruz. 78 yıldır uğruna canlar verdiğimiz demokrasi mücadelemiz, daha da güçlü ve kararlı bir biçimde sürecektir. Tüm Türkiye'de demokratlar dimdik ayaktadır. Korkunun ecele faydası yoktur" dedi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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