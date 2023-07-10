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        Dr. Atakan: Kızamık aşısında `Eşim izin vermiyor´ söylemlerini çok duyuyoruz

        Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, "Kızamık 10 çocuktan birini maalesef öldürüyor. Bize gelen hastalarda 'Eşim izin vermiyor' söylemlerini çok duyuyoruz. Gebelerde ve bebeklerde aşılama çok önemli. Aşı karşıtlığını ben cinayetle eş değer buluyorum. Maalesef artan bir aşı karşıtlığı trendini son yıllarda Türkiye´de görüyoruz. Devletimiz aşı konusunda üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızı da aşı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 12:16
        "Aşı karşıtlığı cinayetle eş değer"
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        Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, kendilerine başvuran bazı hastaların kızamık aşısından kaçındığını söyledi. Dr. Atakan, "Kızamık 10 çocuktan birini maalesef öldürüyor. Bazısında ise ömür boyu süren aksamalar bırakıyor. Hamilelik sırasında geçirilen kızamıkla birçok bebeğimiz ömür boyu sıkıntılar çekebiliyor. Kızamık aşısında gebelere yaptığımız çok güvenilir aşılarımız var. Devletimiz sürekli aşıları temin ediyor. Hocalarımız da medya aracılığı ile aşı konusunda bilgilendirme yapıyor. Aşı karşıtlığını ben cinayetle eş değer buluyorum. Artan bir aşı trendi karşıtlığını son yıllarda Türkiye´de görüyoruz. Bu bizim ile toplumumuz sağlığımız tehdit eden bir olay. Toplumsal bağışıklık dediğimiz olay, aşı olmuş çocuklarımızı daha etkileyebiliyor. Aşıyı ne kadar çok yaparsak bağışıklığımız artar. Aşı olmasaydı insan ömrü bu kadar uzamazdı. Bu bizim bir gerçeğimiz" dedi.

        "BAZI HASTALAR 'EŞİM İZİN VERMİYOR' DİYOR"

        Dr. Atakan, "Bize gelen hastalarda 'Eşim izin vermiyor' söylemlerini çok duyuyoruz. Gebelerde ve bebeklerde aşılama çok önemli. Bilim insanlarının yaptığı ileriye dönük bir araştırma var. Türkiye´de şu anda aşılama olmasa bu rakam kesinlikle abartı değil 2 milyon kişi 1 yılda etkilenir. Bunun bir kısmı ölür, bir kısmı ise sakat kalır. Bu derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Devletimiz de aşı konusunda üzerine düşeni yapıyor. Vatandaşlarımızı aşı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu olay tüm toplumumuz etkiliyor" diye konuştu.

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