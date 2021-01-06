Dr. Dre: Yakında hastaneden çıkacağım

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Eminem dahil pek çok ismi rap camiasına kazandıran Dr. Dre, beyin kanaması geçirdi. Los Angeles'taki bir hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki Dr. Dre, son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan rapçi, "Bana destek olan ve iyi dileklerini aktaran aileme, arkadaşlarıma ve hayranlarıma teşekkür ederim. Sağlık ekibim çok iyi bir iş çıkarıyor. Yakında hastaneden çıkacağım" ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden Dr. Dre ismi ile tanınan Andre Romelle Young'a çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

BU NAFAKADA YOK YOK!

Ünlü rapçi, 1996 yılında Nicole Young ile nikah masasına oturmuştu. İkiliden Nicole, geçtiğimiz günlerde eşine boşanma davası açtı. Dr. Dre'den aylık 15 milyon TL nafaka isteyen Young, masraflarını şu şekilde sıralamıştı:

*Eğlenme için ayda 6 milyon 700 bin TL

*Kıyafet için ayda 1 milyon TL

*Yardım kuruluşları ve derneklere bağış için ayda 930 bin TL

*Mortgage için ayda 745 bin TL

*Eğitim masrafları için ayda 450 bin TL

*Telefon, cep telefonu, e-mail ödemeleri: 150 bin TL

*Çamaşır, yıkatma-kurutma için 75 bin TL

Öte yandan ikilinin, Truth ve Truly adında iki çocuğu bulunuyor.