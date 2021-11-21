'Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler', geri dönüyor 0:00 / 0:00

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Sağlığa dair en güncel ve doğru bilgilerin verileceği "Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler" programı, yeni sezonuyla yarın saat 10.15'te Show TV'de başlayacak.



Dr. Ender Saraç, başarılı sunucu Esra Eron ile birlikte hafta içi her gün Show TV ekranında sağlıkla ilgili en doğru bilgileri ve en yeni gelişmeleri izleyicilere aktaracak. Sağlıklı ve zinde bir yaşama dair her şeyi alanında uzman konuklarıyla birlikte konuşacaklar.

Dr. Ender Saraç ile başarılı sunucu Esra Eron

Sağlık, zinde bir yaşam, aklınıza takılanlar, cevaplar, uzman konuklar, yenilikçi fikirler, doğru bilgi, pozitif enerji, şifalı bitkiler ve mucizevi kürler bu programda izleyicilerle buluşacak.



Dr. Ender Saraç ile Esra Eron, bir araya gelme hikayelerini ve programın yeni sezonundaki yenilikleri Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula ile yaptıkları röportajda açıkladı.

DR. ENDER SARAÇ: İPUÇLARI VE FORMÜLLER VERECEĞİM

* 'Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler', yarın yeni sezonuna başlıyor. Programda olacak yenilikleri sizden duyabilir miyiz?

Ender Saraç: Bu sene programda mutfak köşemiz olmayacak. Ayrıca benim ayrı bir köşem olacak. Gelen konuk doktorlar ile sohbetlerimiz dışında ben her gün tansiyon, şeker, yorgunluk, unutkanlık, kabızlık vb. konularda bir hekim olarak doğal tedaviler, ipuçları ve formüller vereceğim.

Dr. Ender Saraç

"SAĞLIKLI YAŞAMA ORTAK NOKTALARDA MERAKLIYIZ"

* Programa nasıl hazırlanıyorsunuz? Programa gelecek konuklara ve konulara siz mi karar veriyorsunuz?

Ender Saraç: Programa ben, yapım ekibindeki editör arkadaşlar ve kanal yöneticimiz İpek Hanım, hep beraber haberleşerek karar veriyoruz. Sonrasındaki aşamada ben katkılarımı ve yorumlarımı katıyorum.

* Programda bu sezon size Esra Eron eşlik edecek. Kendisiyle daha önce tanışıyor muydunuz? Ortak noktalarınız neler?

Ender Saraç: Esra Eron'un kızı ile benim ortanca ve küçük çocuğum aynı okula gidiyorlar. Dolaylı olarak bir tanışıklığımız vardı. Henüz daha birbirimizi tanımıyoruz ama tanıtım çekimlerinde konuştuğumuz kadarı ile de sağlıklı yaşama, spirütel konulara, spora, doğal yöntemlere ortak noktalarda meraklıyız.

Dr. Ender Saraç

* Sağlıklı yaşamak ve spor yapmak sizin mottonuz. Sosyal medya paylaşımlarınız da hep bu yönde. Bunlar dışında neler yapıyorsunuz?

Ender Saraç: Sağlıklı yaşamak ve spor yapmak benim yaşamımın olmazsa olmazları. Instagram hesabımda da hep motive edici paylaşımlar ve doğal sağlıklı yaşam tarifleri veriyorum. Ayrıca kendimin de yaptığı ve kullandığı özel formüllerim var. Sağlık dışında da müzik, kitap yazarlığı, konferanslar yaşamın bir parçası. Tabii ki ruh ve zihin sağlığı da çok önemli. Ruh sağlıklı olmaz ise bedeni de olumsuz etkiliyor. Omega 3 içeren yiyecekler, B12 içeren gıdalar, D3 vitamin düzeyini yüksek tutma, özellikle kışın bol ışık ve aydınlık egzersiz, bitki çayları, olumlu düşünce teknikleri, nefes egzersizleri zihni besliyor.

* Pandemi sürecinde fiziksel açıdan olduğu kadar zihinsel açıdan da etkilendik. Sağlıklı bir zihne sahip olmak ve psikolojimizi iyi tutmak için ne yapmalıyız? Ruha iyi gelen yiyecekler var mı?

Ender Saraç: Bu sene programda artık sürekli Covid-19'dan bahsetmeyeceğim. İnsanlara umut, şifa ve pozitif enerji veren bilgiler, yaşam şevkimizi yükseltecek tüyolar ön planda olacak. Yarın 10.15'te Show TV ekran başına bekleriz.

ESRA ERON: SAĞLIĞIMA ÖZEN GÖSTEREREK YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUM

* Sizi ilk kez bir sağlık programında göreceğiz. Sağlık konuları ile programdan önce de ilgili miydiniz?

Esra Eron: Evet, genelde çok ilgiliyim. Özellikle 30’lu yaşlardan sonra ve anne olduktan sonra. Kendime bakmayı seviyorum, hem mental hem fiziksel olarak. Sağlık alanlarında meraklıyım. Bana uygun olan şeyleri doktor kontrolünde yaptırıyorum. Ayrıca öğrenmeyi de çok seviyorum. Sağlığıma özen göstererek yaşamaya çalışıyorum.

Sunucu Esra Eron

"BU PROGRAM VESİLESİ İLE ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

* Dr. Ender Saraç ile nasıl tanıştınız, nasıl bir araya geldiniz?

Esra Eron: Ender Bey ile daha önce hiç tanışmamıştık. Aslında çocuklarımız aynı sınıfta ama tabii veli olarak anneler daha çok bir araya geliyor. Kısmet bizi bu programda denk getirdi. Kendisi çok kıymetli bir hoca. Bana Ender Bey ile birlikte sağlık programı denilince gerçekten kendimi şanslı hissettim. Çünkü bana göre maden gibi bir şey buldum. Sağlıkla alakalı bu program vesilesi ile çok şey öğreneceğimi düşünüyorum.

* Programa neler katacaksınız?

Esra Eron: Ben de aslında bir insan, kadın ve anneyim, yani aslında izleyiciyim. Evet, sunumumla izleyenlere vesile olacağım ama her şeyden önce onların sesi olmak, beraber merak ettiklerimizi kendi alanında uzman isimlere sorarak daha bilinçli, sağlığına bilerek, anlayarak önem veren, yanlış bildiklerimizi düzeltip, doğru bildiklerimizi pekiştirerek izleyicimle bütün olup, tüm merak edilenleri değerli hocalarımıza sormak istiyorum.

Sunucu Esra Eron

* Bu programı diğer sağlık programlarından ayıracak olan ne?

Esra Eron: Konuklarıyla hiçbir ticari ilişkisi olmayan, uzmanlarından aldığı en son bilimsel bilgi, haber ve yöntemleri izleyicisine aktaran bir program bu. İzleyicimizin kolayca anlayacağı dilde, çeşitli maketler ve canlandırmaların da yardımıyla bilimsel çerçeveden hiç kopmadan anlatacağız sağlık konularını.

"MADEN BULMUŞ GİBİYİM"

* Programa nasıl hazırlandınız?

Esra Eron: Programa hazırlanırken tüm ekibime öncelikle teşekkür ederim. Araştırmacı, bilinçli ve işlerine çok hakimler. Ender Hoca zaten sağlık bilgisi muazzam düzeyde olan bir hocamız. Hep birlikte beyin fırtınası yapıp, konuları ve uzmanlarını araştırarak, bir hazırlık çalışması yaptık. Zaten meraklı, öğrenmeye açık bir yapım var. Okumayı seviyorum, araştırmayı seviyorum. Bu kadar zenginliğin içinde Ender Hoca'yı bulmuşken hazırlanamamak garip olurdu. Dedim ya; maden bulmuş gibiyim. Kendimi geliştirmeyi seviyorum ve tüm iş arkadaşlarıma güveniyorum. Tüm bunlar benim bu projeye hazırlanmamda çok etkili oldu.