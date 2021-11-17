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Haberler Televizyon "Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler" pazartesi Show TV'de başlıyor! Ender Saraç'la Sağlıklı Günler fragmanı
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"Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler" pazartesi günü Show TV'de başlıyor!

Show TV'nin sevilen sağlık programı "Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler" yeni sezonuyla geri dönüyor. Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün seyirciyle buluşacak olan "Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler" programının fragmanı yayınlandı.

Sağlıklı ve zinde bir yaşamın anahtarı artık elimizde. Gelin o kapıları birlikte açalım!

Sağlığa dair en güncel ve doğru bilgilerin verileceği "Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler" programı yeni sezonuyla Pazartesi günü Show TV’de. Dr. Ender Saraç, başarılı sunucu Esra Eron ile birlikte hafta içi her gün Show TV ekranında sağlıkla ilgili en doğru bilgileri ve en yeni gelişmeleri izleyicilere aktaracak. Sağlıklı ve zinde bir yaşama dair her şeyi alanında uzman konuklarıyla birlikte konuşacaklar. Sağlık, zinde bir yaşam, aklınıza takılanlar, cevaplar, uzman konuklar, yenilikçi fikirler, doğru bilgi, pozitif enerji, şifalı bitkiler ve mucizevi kürler bu programda izleyicilerle buluşacak.

“Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler” Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 10.15'te canlı yayınla Show TV'de!

İşte Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler'in Tanıtımı;

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