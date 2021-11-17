"Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler" pazartesi günü Show TV'de başlıyor!

Sağlıklı ve zinde bir yaşamın anahtarı artık elimizde. Gelin o kapıları birlikte açalım!

Sağlığa dair en güncel ve doğru bilgilerin verileceği "Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler" programı yeni sezonuyla Pazartesi günü Show TV’de. Dr. Ender Saraç, başarılı sunucu Esra Eron ile birlikte hafta içi her gün Show TV ekranında sağlıkla ilgili en doğru bilgileri ve en yeni gelişmeleri izleyicilere aktaracak. Sağlıklı ve zinde bir yaşama dair her şeyi alanında uzman konuklarıyla birlikte konuşacaklar. Sağlık, zinde bir yaşam, aklınıza takılanlar, cevaplar, uzman konuklar, yenilikçi fikirler, doğru bilgi, pozitif enerji, şifalı bitkiler ve mucizevi kürler bu programda izleyicilerle buluşacak.

“Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler” Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 10.15'te canlı yayınla Show TV'de!

İşte Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler'in Tanıtımı;