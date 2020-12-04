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Amerika'nın pandemiyle mücadelesinin önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, İngiltere´nin sağlık yetkililerinin aşı deneme verilerini ABD yetkililerinin yaptığı gibi `dikkatli´ incelemediğini söyledi.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyı onaylamıştı.

ABD´nin verileri detaylı incelediğini belirten Fauci, "Amerikan halkına bunun güvenli ve etkili bir aşı olduğunu garanti etmek için verileri çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz. FDA ile düzenleyici bir yaklaşımın altın standardına sahibiz. İngiltere bunu o kadar dikkatli yapmadı" dedi. Fauci, İngiltere´nin aşıya onay vermesi konusunca aceleci davrandığını belirtti.

İngiltere'de bugün dünyada bir ilk olarak Pfizer ve BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımının onaylandığı duyurulmuştu. Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA),Pfizer-BioNTech'in Covid-19'u önlemede yüzde 95 etkili olduğu belirtilen aşının İngiltere'de kullanımına onay vermiş, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson aşının onaylanmasını, "harika bir haber" olarak nitelendirerek insanların sabırlı olmasını istemişti.