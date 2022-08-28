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Haberler Sağlık Dr. Şirin Seçkin: Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonu iyi tedavi edilmezse tehlikeli
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İyi tedavi edilmezse tehlikeli

Çocuklarda en sık görülen enfeksiyonlardan biri idrar yolları enfeksiyonu. Bu enfeksiyonun en fazla bir yaşından küçük bebeklerde görüldüğüne dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Bu enfeksiyon bebeklerde bezlenme ya da yanlış temizleme tekniği yüzünden oluşuyor. Enfeksiyon eğer böbreğe doğru ilerlerse bu tehlikeli bir duruma, böbrek iltihabına neden olur" uyarısında bulundu. Dr. Seçkin "İleride diyalize girme ya da böbrek nakli olma nedeni genellikle çocuklukta iyi tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonunun böbrekte yol açtığı hasar" dedi.

Dr. Şirin Seçkin: Çocuklarda idrar yolları enfeksiyonu iyi tedavi edilmezse tehlikeli
İyi tedavi edilmezse tehlikeli
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Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık görülen enfeksiyon. Bu enfeksiyonun en fazla bir yaşından küçük bebeklerde görüldüğünü belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Genellikle nedenleri bebeğin uzun süre aynı bezle kalması ve yanlış temizleme tekniği" dedi.

İYİ TEDAVİ EDİLMEZSE TEHLİKELİ

İdrar yolları enfeksiyonunun genellikle aşağıdan yukarıya doğru ilerlediğini belirten Dr. Seçkin "Mesane sterildir ancak bir şekilde bağırsaklardaki koli basili mesaneye ilerlerse enfeksiyona neden olur. Böbreğe doğru ilerlerse de böbrek iltihabına neden olur" şeklinde konuştu. Böbreklere kadar ilerleyen enfeksiyonun tehlike oluşturduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin "İleride birçok insanın diyalize girmek ya da böbrek nakli olmak zorunda kalmasının nedeni genellikle çocuklukta iyi tedavi edilmemiş idrar yolları enfeksiyonunun böbreklerde yol açtığı hasar" dedi.

ANTİBİYOTİK ŞART

İdrar yolları enfeksiyonu arka arkaya birkaç kez geçirilirse böbreğin işlevinin bozulduğunu belirten Dr. Seçkin "Böbreklerde nefrit dediğimiz iltihap yavaş yavaş kronikleşiyor. En sonunda da böbrek işlevini yapamaz hale geliyor" şeklinde konuştu. En doğru tanının idrar tahliliyle belirlendiğini ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Daha fazla ilerlememesi için tedavide bir an önce antibiyotik kullanımına başlamak önemli. Böbrek iltihabı oluşmuşsa ağır bir tabloya dönüşüyor ve hastane tedavisi gerekiyor" dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin sebze meyve ağırlıklı beslenmenin ve bol su içmenin de tedaviye destek olduğunu söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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