Dr. Yusuf Savran, corona virüs videosu ile birlikte gündeme geldi. Doç. Dr. Yusuf Savran Kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda, corona virüse karşı "evde kal" çağrısını yinelerken, son 48 saat içerisinde hastaneye müracat eden hastaların çoğunluğunu 65 yaş üstü olmasına dikkat çekiyor. Dr. Yusuf Savran, N95 maskeleri ise hasta kişilerin kullanmaması gerektiğini aktarıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Pandemi Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yusuf Savran'ın açıklamaları şöyle:

DR. YUSUF SAVRAN: "N95 MASKE KULLANMAYIN"

"Tuzlu gargara, limonlu su, kelle paça gibi önerilere itibar etmeyin. Bu virüs damlacık yoluyla ve yüzeylerde canlı olduğunda ellerimizle temas yoluyla bulaşmakta. Bunun için yapacağınız tek şey cerrahi maske kullanarak sizde virüs varsa yaymayı engelleyebilirsiniz. N95 maskeyi lütfen kullanmayınız. Bunu kullanmak için belli alanlar tanımlanmıştır tıp camiasında. Bu maske sizin nefesinizi dışarı veriyor. Sadece cerrahi maske kullanmanızı öneriyoruz. Hastalıklı insanların N95 maske kullanması hiç sağlıklı değil."

"SON 48 SAATTE YAŞLI VAKALAR ARTTI"

Maalesef bütün ‘evde kal’ çağrılarına rağmen buna uymayan insanlar sayesinde virüs yayılım alanı buldu. İlk on günlük vakalara bakınca çoğu 18-45 yaş aralığında hafif vakalar. Son 48 saatteki gözlemlerimiz ise bu iş yaşlılarımıza sirayet etti. Günlük ortalama yüz vaka başvuruyor. 65 yaş üstü kronik hastalarımız olan vakalar artıyor. Bu ağır seyredecek vakalar yakın demektir. Ciddi yoğum bakım ihtiyaçları ve desteğe rağmen ölümle sonuçlanacaktır. Lütfen evde kalın. Çok geç değil. Bu virüsü böyle kırabiliriz.

"BU İŞİ CİDDİYE ALIN, EVDE KALIN"

"Ellerinizi dezenfektan bazla, ya da kolonyayla temizlemenizde ve su ve sabunla uzun süre yıkamanızda fayda var. Bu işi ciddiye almazsak bu iş çığrından çıkacak ve binli rakamlara ulaşacak. Tıp insanlarına güvenin. Evde kalın”

DR. YUSUF SAVRAN KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Pandemi Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yusuf Savran, lisans eğitimini 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tıpta uzmanlığını yaptı. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçentliğini tamamladıktan sonra, 2017 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı İç Hastalıklarında Doçentliğini yaptı.