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        Haberler Gündem Dragon'un dönüşü ertelendi! Alper Gezeravcı ne zaman geri dönecek? Dragon kapsülü nereye inecek?

        Dragon'un dönüşü ertelendi! Alper Gezeravcı ne zaman geri dönecek?

        İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, 16 Ocak'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmış ve 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.13'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yapmıştı. Gezeravcı görevi boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Axiom Space şirketi aralarında ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 Misyonu astronotların dönüş tarihi ertelendi. İşte Alper Gezeravcı'nın döneceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 10:59 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:59
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        İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Uzayda 13 farklı deney gerçekleştiren Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan döneceği tarih ve saat merak konusu oldu. SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşünün ertelendiğini açıkladı. İşte Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüş tarihi ve saati..

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        ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN DÖNECEK?

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelenmesini değerlendirerek, "Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi" ifadesini kullandı.

        ALPER GEZERAVCI'NIN DÖNÜŞÜ NEDEN ERTELENDİ?

        Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

        Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

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        BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelenmesini değerlendirerek, "Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi" ifadesini kullandı.

        "BİRAZ DAHA BEKLEYECEĞİZ"

        Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. SpaceX'in, Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışının ertelendiğine dair paylaşımını alıntılayan Kacır, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma tarihi (tahmini) 5 Şubat saat 17.00 ve Dünya'ya dönüş (tahmini) 6 Şubat saat 17.50."

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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