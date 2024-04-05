Dragons and Mythical Beasts Türkiye'de

Çocuklar ve ebeveynler için keyifli anların yaşanacağı 'Dragons and Mythical Beasts' gösterisinde fantastik bir dünyanın kapıları aralanacak. İngiltere tiyatrosunun en önemli ödüllerinden biri olan Olivier Ödülü adayı olan şov, mitolojik hikayeleri büyüleyici bir atmosferle çocukların beğenisine sunuyor.