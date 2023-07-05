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Drena De Niro'dan Leandro De Niro Rodriguez paylaşımı: Sen bu şekilde ölmeyi hak etmedin

Leandro De Niro Rodriguez'in vefatıyla sarsılan Robert De Niro'nun kızı Drena De Niro, oğluna duygusal bir mesajla veda etti. Drena De Niro, "Sen doğduğun gün bizi hastaneden alıp eve götüren aynı adam bizi aldı ve seni kollarımda son kez tutarken cenaze evine götürdü. Sen bu şekilde ölmeyi hak etmedin" dedi

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  • Drena De Niro'dan Leandro De Niro Rodriguez paylaşımı: Sen bu şekilde ölmeyi hak etmedin - Magazin haberleri

    Mayıs ayında 7'nci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Robert De Niro ve ailesi, geçtiğimiz günlerde ani ölüm acısıyla sarsılmıştı. Ünlü oyuncunun büyük kızı Drena De Niro'nun 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez yaşamını yitirmişti.

    Haberi, Robert De Niro'nun kızı, Drena De Niro duyurmuştu. Acılı anne, oğlunun dün hayatını kaybettiğini söylemişti. Ancak Leandro De Niro Rodriguez'in ölüm nedeni bilinmiyor.
  • Drena De Niro'dan Leandro De Niro Rodriguez paylaşımı: Sen bu şekilde ölmeyi hak etmedin - Magazin haberleri

    "KEŞKE ŞU ANDA SENİNLE OLSAYDIM"

    Drena De Niro yaptığı açıklamada, "Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Drena De Niro'dan Leandro De Niro Rodriguez paylaşımı: Sen bu şekilde ölmeyi hak etmedin - Magazin haberleri

    "TORUNUMUN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI ÜZÜNTÜLÜYÜM"

    Torunu Leandro De Niro Rodriguez'in acısıyla sarsılan Robert De Niro, konuyla ilgili basın sözcüsü aracılığıyla üzüntüsünü dile getirmişti. "Sevgili torunum Leo'nun ölümünden dolayı çok derinden üzüntülüyüm" diyen Robert De Niro, taziye dilekleri için teşekkür etti ve bu zor zamanda ailesinin yasına ve mahremiyet isteklerine saygı gösterilmesini rica etmişti.
  • Drena De Niro'dan Leandro De Niro Rodriguez paylaşımı: Sen bu şekilde ölmeyi hak etmedin - Magazin haberleri

    SON KEZ KOLLARINDA TUTARKEN DE AYNI KİŞİ EŞLİK ETTİ

    Drena De Niro, oğluna veda niteliğinde yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Acılı anne, mesajına bu acı olay nedeniyle kendilerini arayan, destek olan, taziye dileklerini gönderenlere teşekkür ederek başladı. Drena De Niro, sonra da Leandro ile ilgili acı tesadüfü anlattı.

    Drena De Niro'nun yazdığına göre oğlunun cansız bedenini son kez kollarına alıp cenaze işlemleri için götürürken yanlarında bir adam vardı. O adam tam 19 yıl önce Leandro doğduğunda anne ile oğlunu alıp hastaneden evlerine götüren kişiydi.

    Bu anıyı anlatan Drena De Niro Rodriguez, sonra da derin acısını ifade eden cümleler kurdu. Evlat acısı yaşayan Drena bütün bu olup bitenlerin hiç de adil ve doğru olmadığını belirtip, bütün bunlara rağmen kalbinin hala nasıl hiçbir şey olmamış gibi atabileceğini daha önce hiç bilmediğini satırlarına ekledi.
  • Drena De Niro'dan Leandro De Niro Rodriguez paylaşımı: Sen bu şekilde ölmeyi hak etmedin - Magazin haberleri

    "SEN BU ŞEKİLDE ÖLMEYİ HAK ETMEDİN"

    Drena De Niro Rodriguez, satırlarının devamında oğluna şöyle seslendi: Sen bu şekilde ölmeyi hak etmedin. Ama ben sadece Tanrı'nın ordusunda, senin gibi güçlü bir meleğe ihtiyaç duyduğuna inanabiliyorum. Her dakikanın her saniyesinde kalbimdesin.

    Drena De Niro Rodriguez, tekrar buluşacakları zamana kadar oğlunun hatıralarının hep kalbinde olacağını satırlarına ekledi. "Kalbim sonsuza kadar kırıldı" diye yazan Drena ardından da "Ben, baban ve bütün ailen seni seviyor. Seni seviyorum, seni seviyorum ağlayan kalbinim her vuruşuyla" diyerek oğluna veda etti.
  • Drena De Niro'dan Leandro De Niro Rodriguez paylaşımı: Sen bu şekilde ölmeyi hak etmedin - Magazin haberleri

    Öte yandan dedesi Robert De Niro ve annesi Drena De Niro gibi oyunculuk kariyerine adım atan Leandro De Niro Rodriguez, 'A Star Is Born' ve 'The Collection' gibi filmlerde küçük roller üstlenmişti.

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