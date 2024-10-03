Dries Mertens: Kasımpaşa maçı gibi oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rigas Skola'yla 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın ilk golünü atan Dries Mertens, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KASIMPAŞA MAÇI GİBİ OLDU"

Karşılaşmayı değerlendiren Dries Mertens "Buradan puan kaybederek ayrılıyoruz. Kasımpaşa'da olduğu gibi verdik maçı, iyiydik ama 2-0'dan vermememiz gerekiyordu." dedi.

Dries Mertens "Devam etmemiz gerekiyor. Ligde lideriz. Burada da 4 puanımız var. Maç maç bakmamız gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.