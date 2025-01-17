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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dries Mertens: Kolay değildi, onlar iyi oynadı - Galatasaray Haberleri

        Dries Mertens: Kolay değildi, onlar iyi oynadı

        Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Dries Mertens, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 22:42 Güncelleme: 17.01.2025 - 22:42
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        "Kolay değildi, onlar iyi oynadı"
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        Galatasaray'ın önemli isimlerinden Dries Mertens, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Mücadeleyi değerlendiren Mertens, "Puan kaybettiğiniz maçtan sonra konuşmak kolay değil. Maça kazanacağımızı düşünerek başladık. Kolay değildi. Onlar iyi oynadı. Boş alanlar buldular. Kendimize bakmamız, neleri daha iyi yapabilirdik bunları incelememiz lazım." dedi.

        Açıklamalarına devam eden Mertens, "Geldiğimiz yola bakınca, sadece 3 maç berabere kaldık. Bunu yapan tek takım biziz. Pozitif kalmamız lazım. Önümüzde bir Dinamo Kiev maçı var, ona bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

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