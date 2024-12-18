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        Haberler Magazin Dries Mertens ve ailesi, hastaneyi ziyaret etti

        Dries Mertens ve ailesi, hastaneyi ziyaret etti

        Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, bir hastanede Hematoloji Kliniği'ni ziyaret ederek hastalarla bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 22:23 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:23
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        Galatasaray forması giyen Dries Mertens, futbolculuğuyla olduğu kadar sosyal konulardaki hassasiyetiyle de dikkat çekiyor.

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        Mertens, eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro ile birlikte bir hastane ziyaretinde bulunarak Hematoloji Kliniği'ndeki hastalarla bir araya geldi.

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        Ünlü çift, burada çocuk hastalarla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Dries Mertens
        #Kat Kerkhofs
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