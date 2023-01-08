DHA

Batman'da, drift atan sürücünün ehliyetine el konulurken, 10 bin TL ceza kesildi.

Batman Dörtyol Kavşağı'nda ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle drift attı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit etti.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sürücüye 10 bin TL ceza kesilirken, ehliyetine de 60 günlüğüne el konuldu. İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da cezayı sosyal medya hesabından duyurarak, "Sürücü yakalandı, 10.000 TL ceza, 60 gün ehliyet geri alındı ve adli işlem başlatıldı. Vatandaşımı üzeni üzerim" paylaşımını yaptı.