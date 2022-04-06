Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 8 bin lira ceza 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde, sürücü M.İ, 16 EK 491 plakalı otomobiliyle gece saatlerinde drift yaparak çevreye rahatsızlık vermeye başladı.

Bu sırada bölgedeki bekçiler otomobili durdururken bölgeye gelen trafik ekipleri de yaptıkları incelemede M.İ'nin ehliyetinin bulunmadığını tespit etti.

AA'nın haberine göre; eksik belge ve drift yapması nedeniyle M.İ'ye toplam 8 bin lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan 16 EK 491 plakalı otomobilin bir gün önce kazaya karıştığı ve tamir için bırakıldığı işletmeden çıkmasının ardından sürücüsünün drift yaparken yakalandığı öğrenildi.