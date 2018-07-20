Drogheda United - Athlone Town karşılaşma önü

İrlanda 1.Lig maçında Drogheda United ile Athlone Town, 20 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Drogheda United 37 puanla 2. sırada, Athlone Town 2 puanla 10. sırada bulunuyor. Drogheda United son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Athlone Town son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 172 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Drogheda United kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.75, Athlone Town sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler.

Drogheda United son hafta oynanan Athlone Town maçında 6-0 kazandı.

Athlone Town ise Drogheda United karşılaşmasında 6-0 yenildi.

Drogheda United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Drogheda United, kendi sahasında 20 gol attı, 7 gol yedi.

Athlone Town, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Athlone Town 3 kez gol sevinci yaşadı, 45 kez topu ağlarında gördü.

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