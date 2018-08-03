Drogheda United - Galway FC karşılaşma önü

İrlanda 1.Lig maçında Drogheda United ile Galway FC, 03 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Drogheda United 41 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Galway FC 35 puanda ve 5. sırada. Drogheda United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Galway FC, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 204 kodlu maçı oynayanlar; Drogheda United galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Galway FC galibiyet oranı 3.00. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Drogheda United son hafta oynanan Wexford Youths maçında 0-0 berabere kaldı.

Galway FC, Cabinteely karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Drogheda United, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 8 gol yedi.

Galway FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Galway FC, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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