Drogheda United - Waterford United düellosu

Drogheda United ve Waterford United, 24 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda FAI Kupası 2.Tur maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Drogheda United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Waterford United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 216 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Drogheda United kazanırsa 4.60, beraberlik çıkarsa 3.40, Waterford United sahadan galip ayrılırsa 1.45 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.
Drogheda United son haftadaki Univ College Dublin müsabasında 2-1 kazandı.
Waterford United, Shelbourne karşılaşmaında 0-1 kazandı.
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