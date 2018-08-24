Drogheda United - Waterford United maçı öncesi rakamlar

İrlanda FAI Kupası 2.Tur maçında Drogheda United ile Waterford United, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Drogheda United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Waterford United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 216. İddaa'da Drogheda United kazanır 4.60, berabere biter 3.40, Waterford United kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Drogheda United son hafta oynanan Univ College Dublin maçında 2-1 kazandı.

Waterford United ise Shelbourne karşılaşmasında 0-1 kazandı.

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