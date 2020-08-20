(Drone destekli)

AA

İlçeye bağlı İmanlar köyü sınırları içinde bulunan ve doğal sit alanında yer alan, yaklaşık 40 metre yüksekliğinde travertenlere sahip olduğu için Pamukkale'yi andıran Akkaya termal kaynağı, geçen yıl "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesinin ardından dikkatleri üzerine çekiyor.

Oluşturduğu görsel güzelliğin yanında, 37 derece sıcaklıkta ve saniyede 40 litre debiye sahip, suyunda yüksek oranda karbondioksitle kükürtlü hidrojen bulunan termal kaynağın yöre halkı tarafından birtakım hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor.

Ücretsiz faydalanılan termal kaynak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde Ankara ve İstanbul ile yakın iller başta olmak üzere ülkenin her köşesinden vatandaşları ağırlıyor.

- "Görsel güzellik ve alternatif tıp adına bölge dikkati çekiyor"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, her tarafı "tarih kokan" ilçeler arasında bulunan Eskipazar'daki termal kaynağın vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Sit alanı içinde yer alan kaynağın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğine dikkati çeken Gürel, "Akkaya termal kaynağı, ilçemiz ve yöremiz için çok öneme haiz bir alan. Kesin korunacak hassas alan. Kaynak ve çevresinde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu alan, vatandaşlarımızın sık sık ziyaret ettiği bir alan. Bütün önlemleri alarak ilgili kurumlarımızla bu alanı hem korumak hem de sağlık turizmine kazandırmak adına çalışıyoruz." diye konuştu.

Gürel, doğal yoldan oluşmuş bu alan üzerinde üst seviyede hassasiyet gösterildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı.

"Oluşturduğu görsel güzellik ve alternatif tıp adına bölge, ülke ve dünya insanlarının dikkatini çekiyor. Bu alan ilimizin öne çıkan değerleri arasında bulunuyor ve yapılan çalışmalarla daha da ön plana çıkacak."