Drone destekli

Kentin huzur ve asayişini sağlamak için yapılan ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın sahadan yönettiği uygulamada, 550 personel görev aldı.Done destekli uygulamada 5 mahalledeki metruk bina, meydan ve sokaklarda arama yapıldı.Uygulamada, 756 kişinin kimliği sorgulandı, 111 araç kontrol edildi.4 şüphelinin yakalandığı uygulamada 6 bin 347 lira trafik cezası kesildi, 18 fişek toz esrar ve 5 fişek metamfetamin ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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