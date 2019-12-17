Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Drone ile tespit edilen saman yüklü kamyondan 330 kilogram esrar çıktı

Bingöl'de benzerine az rastlanan bir operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, drone ile tespit ettikleri saman yüklü kamyonda 330 kilogram esrar ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonu
AA

 

Bingöl'de düzenlenen bir operasyonda, drone tespit edilen saman yüklü kamyonda 330 kilogram esrar geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde önceki gün Çeltiksuyu köyü havaalanı kavşağında narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla operasyon yapıldı.

10'AR KİLOLUK PAKETLERE BÖLMÜŞLER

AA'nın haberine göre, operasyonda uzaktan drone ile tespit edilen saman yüklü kamyonda, saman çuvalları içerisine gizlenmiş 10'ar kilogramlık paketler halinde 330 kilogram esrar bulundu. Gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle il genelinde yürüttüğü uyuşturucu veya uyarıcı madde ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bahçeli'den 'yeni parti' mesajı!
GÜNDEMBahçeli'den 'yeni parti' mesajı!
SON DAKİKA DEHŞET! Engelliyi dövdü! Çukara attı! Serbest! Ölmesi mi lazım?
GÜNDEMEngelliyi dövdü! Çukara attı! Serbest! Ölmesi mi ...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEMMülteci krizine çözüm çağrısı
Son dakika haberleri... Diyanet'ten o tartışmaya son nokta! Hepsi kaldırılacak!
GÜNDEMDiyanet'ten flaş karar! Kaldırılacak!
SON DAKİKA AYM KARARI! Anayasa Mahkemesi, gelirden yüksek nafakayı hak ihlali saydı!
GÜNDEMAnayasa Mahkemesi'nden nafaka kararı!
Mert'in ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı
GÜNDEMMert'in ölümünde yayın yasağı kararı
Elektrik kesintisi 17 Aralık! BEDAŞ elektrik kesintisi programı - Elektrikler ne zaman gelecek?
GÜNDEMBugünkü elektrik kesintisi listesi
Dolandırıcılara 'vize' vermeyin! Mağdurlar giderek artıyor...
GÜNDEMDolandırıcılara 'vize' vermeyin!
Tutuklanan CHP Urla Belediye Başkanı hakkındaki iddialar
GÜNDEMTutuklanan CHP'li başkan hakkında iddialar
İtfaiye amirine 'neden su altı eğitiminiz yok' davası
GÜNDEMİtfaiye amirine ihmalden dava açıldı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X