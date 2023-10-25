Dronla takip edilen kamyonette 65,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde polis ekiplerinin dronla takip ettiği kamyonette 65,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen kamyoneti Anadolu Otoyolu’nda dronla takip etti. Sivil ekiplerin de otoyolda takibe aldığı kamyonet, Batı gişeleri çıkışında durduruldu.
Narkotik köpeği “Pako”nun aramalarda yer aldığı operasyonda, kamyonet kasasındaki eşyalarda arama yapıldı. Yapılan detaylı aramalar çerçevesinde baza, çekmece ve buzdolabına saklanmış 61 kilogram 700 gram skunk, 3 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kamyonet sürücü M.Ç. (42) nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.