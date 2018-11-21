DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine, Türkiye'de gerçekleştirdikleri projelerin yanı sıra Balkanlar'dan Afrika'ya ve Orta Doğu'ya kadar mazlumların gözyaşlarını silmeye ve onlara umut olmaya devam ettiklerini söyledi.

Pek çok ülkeye su temin ettiklerini belirten Aydın, "Özellikle son yıllarda Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle ülkemize sığınanlar ile kahraman güvenlik mensuplarımızın operasyonlarıyla Suriye'de güvenli bölge oluşturulan yerlerde yaşayanların su ihtiyacının giderilmesi için yoğun gayret göstermekteyiz." dedi.

ESKİ KUYULAR REHABİLİTE EDİLDİ

Aydın, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki halkın acil içme suyu ihtiyacının temini maksadıyla başta El Bab olmak üzere Mare, Azez, Çobanbey ve diğer yerleşim yerlerinde (Savran ve Akterin) toplam 69 sondaj kuyusu açarak, yaklaşık 432 bin kişiye yetecek içme-kullanma suyu sağlandığını bildirdi.

Şanlıurfa, Hatay ve Kilis valilikleri ile AFAD il müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda toplam 47 sondaj kuyusu açılarak 550 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak içme ve kullanma suyu sağlandığına dikkati çeken Aydın, "Ayrıca, Suriye'de önceden rejim tarafından açılmış ve atıl durumdaki 60 su sondaj kuyusunun ıslahı ve rehabilitasyonu yapılmıştır. Suriye'deki su sondaj çalışmaları devam etmektedir." diye konuştu.













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