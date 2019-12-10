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DSİ'den işçi alımlarında şaibe iddialarına yanıt

DSİ, işçi alımlarının kura çekimi, yazılı ve sözlü sınavlar, uygulama aşamaları dahil bütün alım sürecinin noter huzurunda ve kamera görüntüleri eşliğinde yapıldığını bildirdi

DSİ
AA

,Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden (DSİ) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, kurumun eleman alımlarında şaibe olduğu yönünde asılsız iddiaların bulunduğu belirtildi.

Usulsüzlük yapılmasının söz konusu dahi olamayacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DSİ işçi alımları kura çekimi, yazılı ve sözlü sınavları, uygulama aşamaları dahil bütün alım süreci noter huzurunda, kamera görüntüleri eşliğinde yapılmaktadır. Bunun aksini iddia eden mesnetsiz açıklamaların, gerçeği yansıtmadığı gibi kurumumuzun adı kullanılarak kamuoyu önünde olumsuz bir algı oluşturma amacı taşıdığı aşikardır."

Açıklamada, kurum tarafından, pazar günü bir sosyal medya kullanıcısının konuyla ilgili çeşitli iddialarına, "tüm işçi alımları görüntülü ve noter eşliğinde yapılır" şeklinde cevap verildiğini ve şahsın, Twitter hesabından, "Genel Müdürlüğün açıklaması doğrudur" sözleriyle tekrar paylaşım yaptığı kaydedildi.

Tüm bilgilendirmelere karşın, toplumu yanlış yönlendirme maksadı taşıyan haberlerin halen yapıldığı, söz konusu haberlerin kurumun itibarını zedeleme maksadı taşıdığı ifade edildi.

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