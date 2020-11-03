DSİ Dereli ilçesi ile Akkaya köyünde tersip bentleri yapacak

AA

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya, Giresun'da ağustos ayında meydana gelen taşkınlarda, Dereli kent merkezi ve Akkaya köyünün en çok etkilenen yerleşim yerleri olduğu belirtildi.

Taşkın ihbarının hemen ardından hızlı şekilde koordine olan, taşkın alanına intikal eden DSİ personelinin, çeşitli illerden gelen takviyelerle toplam 110 iş makinesi ve 225 personelle gece gündüz demeden yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiği kaydedilen açıklamada, Genel Müdür Kaya Yıldız koordinesinde, taşkın sahasındaki çalışmaların anbean takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, özellikle Dereli ilçe merkezinde yukarı havzalardan gelen ve ilçe merkezinde biriken rüsubi (tortusal) malzemelerin, yoğun bir çalışma sonucu hızlıca kaldırıldığı, tıkanan köprülerin açıldığı ifade edilerek, Giresun ili genelinde 1 milyon metreküpün üzerinde rüsubi malzemenin dere yataklarından çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Müdür Yıldız, Giresun'da taşkın risklerini azaltmak ve yukarı havzalardan gelebilecek rüsubatları yerinde tuzaklamak maksadıyla harekete geçildiğini belirtti.

Dereli ilçesi ile Akkaya köyüne yapılacak olan tersip bentleri için sözleşmelerin imzalandığına işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"İş kapsamında söz tersip bentleri ile Giresun genelinde yukarı havza rüsubat kontrolünü amaçlayan yukarı havza önlemleri (tersip bendi ve sekiler) ikinci kısım işi de tamamlanacaktır. Yapılacak bu çalışmalarla Giresun ilimizde taşkın riskleri azaltılmış olacaktır. Giresun'umuza hayırlı olsun."